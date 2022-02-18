В Україні виявили новий варіант штаму омікрон – чим він небезпечний

Омікрон швидко передається. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Деталі

Як розповів Кузін, на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Та насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

Нові симптоми омікрону

Тест на коронавірус необхідно здати, якщо спостерігаються такі симптоми:

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потріскані або запалені губи,

"ковідні пальці" – запалення і висипи на пальцях ніг,

сухість шкіри та висип в зоні шиї, передній частині грудей та інших ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне світло,

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю,

висип, схожий на кропивницю, яка виглядає як горбки на шкірі,

висип, схожий на обмороження шкіри, – пурпурні або червоні болючі плями.

Всі ці симптоми можуть викликати свербіння.

Які симптоми у тих, хто заразився?

Наукові спостереження за мутаціями вірусу тривають, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму омікрон. Водночас втрата смаку та запаху при омікроні зустрічається значно рідше, ніж за попередніх штамів.

Новий штам має менший період інкубації. Загалом, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

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Що виявляють у хворих:

нежить;

головні болі та втома;

рідше – кашель (43,5%);

озноб або тремтіння (30%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

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