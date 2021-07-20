В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 – нові дані за добу

За понеділок у країні зафіксували більше випадків, ніж за неділю і суботу

За останню добу, 19 липня, в Україні виявили 598 нових пацієнтів з коронавірусом. При цьому добою раніше їх було в кілька разів менше – 182.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Читайте також: Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради

Усього в Україні за час епідемії 2 245 275 хворих на COVID-19.

Реклама

За понеділок в Україні одужали 540 осіб (усього 2 181 925). За минулу добу померли від ковіду 25 українців (з початку епідемії 52 756).

Коронавірус 20 липня. Джерело: МОЗ

Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, оскільки найкраща – та, яка вже введена.