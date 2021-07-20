В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19 – новые данные за сутки

За понедельник в стране зафиксировали больше случаев, чем за воскресенье и субботу

За последние сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых пациентов с коронавирусом. При этом сутками ранее их было в несколько раз меньше – 182.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 245 275 заболевших COVID-19.

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За понедельник в Украине выздоровели 540 человек (всего 2 181 925). За прошлые сутки умерли от ковида 25 украинцев (с начала эпидемии 52 756).

Коронавирус 20 июля. Источник: Минздрав

Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд" по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.