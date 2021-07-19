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Коронавирус в Украине убавил обороты: сколько случаев за сутки

19 июля 2021 8:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине в воскресенье зафиксировали менее 200 новых заболевших – новые данные Минздрава

Коронавирус в Украине/коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине/коллаж "Сегодня"

В Украине традиционно на выходных значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. За последние сутки, 18 июля, обнаружили 182 новых пациентов, а сутками ранее – 229.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 244 677 заболевших COVID-19.

За воскресенье в Украине выздоровели 187 человек (всего 2 181 385). За прошлые сутки умерли от ковида 5 украинцев (с начала эпидемии 52 731).

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Какая вакцина от COVID-19 лучшая. Ляшко дал совет украинцам
Виктор Ляшко вакцинировался AstraZeneca / Фото: facebook.com/viktor.liashko
Коронавирус 19 июля. Источник: Минздрав
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Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд"по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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