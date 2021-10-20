В Україні очікується потепління: прогноз погоди на 20 жовтня

Подекуди температура повітря сягатиме +18 градусів/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, в Україні прогнозують хмарну, суху погоду. Водночас в країні очікуються "погодні гойдалки".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По всій території України вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується 13-18 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +8 до +11 градусів.

У північних регіонах — 8-16 градусів тепла. На півдні варто очікувати +12-16 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня — 12-14 градусів тепла.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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