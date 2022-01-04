В Україні дозволили бустрену вакцинацію: хто і як може отримати

Бустерну дозу вакцини можна отримати через 6 місяців після перших двох щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Якими вакцинами будуть щепити

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Як записатися

Щеплення проводитимуть лише людям старше 60 років. Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.

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