В Украине разрешили бустерную вакцинацию: кто и как может получить

Бустерную дозу вакцины можно получить через 6 месяцев после первых двух прививок. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Какими вакцинами будут прививать
Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Как записаться
Прививки будут проводить только людям старше 60 лет. Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19.
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