В Україні школи масово йдуть на канікули: коли і в яких містах

Школи України йдуть на канікули раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

У школах України почали масово міняти графіки осінніх канікул. Так, багато навчальних закладів йдуть на відпочинок на тиждень раніше, ніж планувалося.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Івано-Франківськ

Школи Івано-Франківська йдуть на канікули з 18 жовтня. За планом вони повинні були початися 25 жовтня, однак на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше. Це пов'язано з тим, що влада хоче поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні.

Харків

У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, так як 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.

Рішення про перенесення канікул приймала обласна комісія ТЕБ та НС.

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"Ми прийняли одне з відповідальних рішень, яке, я сподіваюся, дасть пом'якшення ситуації навколо поширення хвороби (коронавіруса, – ред.). А саме – введемо шкільні канікули на території Харківської області з 18 жовтня. Щоб після свят, які будуть на наступному тижні (а це 4 дня) – канікули дозволили на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", – пояснив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

На канікули піде не тільки Харків, але і вся область.

Львів

З 18 жовтня учні середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. А осінні канікули розпочнуться з 25 жовтня.

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Школярі йдуть на канікули в Україні. Фото: Горожанин-ИНФОРМ

Хмельницький

У місті школам рекомендують почати осінні канікули раніше – з 18 жовтня. Однак остаточне рішення кожен навчальний заклад буде приймати самостійно.

Мелітополь

З 11 жовтня школярі перейшли на дистанційне навчання, а канікули розпочнуться з 18 жовтня.

Вінниця

Канікули в школах розпочнуться з 18 жовтня.

Кропивницький

Школярі відправляться на відпочинок з 18 жовтня. Також прийнято рішення про те, щоб продовжити канікули на два тижні – до 1 листопада.

Суми

Школам міста також рекомендується піти на канікули з 18 жовтня.

Херсон

Діти на осінні канікули підуть відпочивати з 18 жовтня, а не з 1 листопада.

Черкаси

Канікули запропонували перенести і почати з 18 жовтня, щоб зменшити витрати тепла. Так, діти відпочиватимуть до 24 жовтня.

Дніпро

Осінні канікули в місті поки без змін. Школярі підуть відпочивати з 25 жовтня.

Полтава і Миколаїв

Школярі вчитимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком, як і планувалася раніше.

Канікули в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.

Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

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