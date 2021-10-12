В Україні школи масово йдуть на канікули: коли і в яких містах

Школи України йдуть на канікули раніше. Фото: колаж "Сьогодні"
У школах України почали масово міняти графіки осінніх канікул. Так, багато навчальних закладів йдуть на відпочинок на тиждень раніше, ніж планувалося.
Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".
Івано-Франківськ
Школи Івано-Франківська йдуть на канікули з 18 жовтня. За планом вони повинні були початися 25 жовтня, однак на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше. Це пов'язано з тим, що влада хоче поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні.
Харків
У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, так як 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.
Рішення про перенесення канікул приймала обласна комісія ТЕБ та НС.
"Ми прийняли одне з відповідальних рішень, яке, я сподіваюся, дасть пом'якшення ситуації навколо поширення хвороби (коронавіруса, – ред.). А саме – введемо шкільні канікули на території Харківської області з 18 жовтня. Щоб після свят, які будуть на наступному тижні (а це 4 дня) – канікули дозволили на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих", – пояснив заступник голови ОДА Михайло Черняк.
На канікули піде не тільки Харків, але і вся область.
Львів
З 18 жовтня учні середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. А осінні канікули розпочнуться з 25 жовтня.
Хмельницький
У місті школам рекомендують почати осінні канікули раніше – з 18 жовтня. Однак остаточне рішення кожен навчальний заклад буде приймати самостійно.
Мелітополь
З 11 жовтня школярі перейшли на дистанційне навчання, а канікули розпочнуться з 18 жовтня.
Вінниця
Канікули в школах розпочнуться з 18 жовтня.
Кропивницький
Школярі відправляться на відпочинок з 18 жовтня. Також прийнято рішення про те, щоб продовжити канікули на два тижні – до 1 листопада.
Суми
Школам міста також рекомендується піти на канікули з 18 жовтня.
Херсон
Діти на осінні канікули підуть відпочивати з 18 жовтня, а не з 1 листопада.
Черкаси
Канікули запропонували перенести і почати з 18 жовтня, щоб зменшити витрати тепла. Так, діти відпочиватимуть до 24 жовтня.
Дніпро
Осінні канікули в місті поки без змін. Школярі підуть відпочивати з 25 жовтня.
Полтава і Миколаїв
Школярі вчитимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком, як і планувалася раніше.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.
Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.
Раніше ми писали:
- З 10 жовтня Харків переходить до помаранчевої зони. 18 жовтня показники переглянуть і місто може потрапити в червону.
- 11 жовтня показниками помаранчевої адаптивного карантину відповідають 16 регіонів, зокрема і Харків.