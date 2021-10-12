В Украине школы массово уходят на каникулы: когда и в каких городах

Школы Украины идут на каникулы раньше. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах Украины начали массово менять графики осенних каникул. Так, многие учебные заведения уходят на отдых на неделю раньше, чем планировалось.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
Ивано-Франковск
Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы с 18 октября. По плану они должны были начаться 25 октября, однако на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше. Это связано с тем, что власти хотят улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.
Харьков
В школах Харькова родителям уже сообщают о том, что каникулы продлятся с 18 октября до 2 ноября. Это значит, что фактически последний учебный день перед длинными каникулами будет 13 октября, так как 14-17 октября в Украине четыре дня выходных.
Решение о переносе каникул принимала областная комиссия ТЭБ и ЧС.
"Мы приняли одно из ответственных решений, которое, я надеюсь, даст смягчение ситуации вокруг распространения болезни (коронавируса, – ред.). А именно – введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня) – каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", – пояснил зам главы ОГА Михаил Черняк.
На каникулы уйдет не только Харьков, но и вся область.
Львов
С 18 октября ученики средней и старшей школы пойдут на дистанционное обучение. А осенние каникулы начнутся с 25 октября.
Хмельницкий
В городе школам рекомендуют начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. Однако окончательное решение каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно.
Мелитополь
С 11 октября школьники перешли на дистанционное обучение, а каникулы начнутся с 18 октября.
Винница
Каникулы в школах начнутся с 18 октября.
Кропивницкий
Школьники отправятся на отдых с 18 октября. Также принято решение о том, чтобы продлить каникулы на две недели – до 1 ноября.
Сумы
Школам города также рекомендуется уйти на каникулы с 18 октября.
Херсон
Дети на осенние каникулы пойдут отдыхать с 18 октября, а не с 1 ноября.
Черкассы
Каникулы предложили перенести и начать с 18 октября, чтобы уменьшить расходы тепла. Таким образом дети будут отдыхать до 24 октября.
Днепр
Осенние каникулы в городе пока без изменений. Школьники пойдут отдыхать с 25 октября.
Полтава и Николаев
Школьники будут учиться до 25 октября и пойдут на каникулы по графику, как и планировалась ранее.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.
Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Ранее мы писали:
- С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.
- 11 октября показателям оранжевой адаптивного карантина соответствуют 16 регионов Украины, в частности и Харьков.