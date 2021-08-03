В Україні знову штормове попередження: де цього разу чекати негоди

З приходом серпня в Україні стало більше дощів і похолодало. Синоптики розповіли, в яких областях штормитиме

В Україні знову штормитиме, але не скрізь. Колаж "Сьогодні"

В Україні погода вже натворила чимало біди, але це ще не кінець – сьогодні знову вируватиме штормовий вітер і пройдуть сильні зливи в деяких регіонах країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так у південних, східних, більшості центральних областей та на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Також дивіться у нашому сюжеті, як негода вбила молоду пару у Львові: