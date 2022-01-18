Новий спалах? В Україні знову зростає кількість COVID-хворих

В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби , це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 1 125 осіб;

летальних наслідків – 188;

одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 768 088 осіб;

одужало – 3 561 923 особи;

летальних наслідків – 98 549.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

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м. Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні одна область наблизилася до "червоної зони"

В "помаранчевій" карантинній зоні перебувають Сумська та Івано-Франківська області. В останньому регіоні епідпоказники погіршилися.

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Так, в Івано-Франківській області перевищено показник динаміки рівня COVID-госпіталізації – 54,3%. Норма має становити трохи більше 50%. До того ж, помічено зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування – в Сумській області 26,9%, а в Івано-Франківській – 29,2%. Норма має бути не більше 20%. До речі, решта областей України перебуває у "жовтій" карантинній зоні.

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