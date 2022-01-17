Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тисяч нових випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 759 530 осіб

В Україні захворіло на коронавірус багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 213 осіб;

летальних наслідків – 78;

одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3759530 осіб;

одужало – 3 556 162 особи;

летальних наслідків – 98 361.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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