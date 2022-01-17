Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тисяч нових випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 759 530 осіб
В Україні захворіло на коронавірус багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні захворіло на коронавірус багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 213 осіб;
  • летальних наслідків – 78;
  • одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3759530 осіб;
  • одужало – 3 556 162 особи;
  • летальних наслідків – 98 361.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 510;
Вінницька область – 194;
Волинська область – 101;
Дніпропетровська область – 127;
Донецька область – 52;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 133;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 492;
Київська область – 132;
Кіровоградська область – 82;
Луганська область – 4;
Львівська область – 854;
Миколаївська область – 31;
Одеська область – 224;
Полтавська область – 49;
Рівненська область – 86;
Сумська область – 189;
Тернопільська область – 314;
Харківська область – 647;
Херсонська область – 36;
Хмельницька область – 68;
Черкаська область – 88;
Чернівецька область – 344;
Чернігівська область – 45.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Гарячий стрим з аеропорту "Київ" – там чекають на Порошенка Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак З аеропорту "Київ" терміново евакуювали людей – що сталося Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна В Україну йде новий снігопад: яким областям готуватись Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

51 985

захворіло за тиждень в Україні

+86%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти