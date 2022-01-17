Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тисяч нових випадків

В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 213 осіб;
- летальних наслідків – 78;
- одужало – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3759530 осіб;
- одужало – 3 556 162 особи;
- летальних наслідків – 98 361.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 510;
Вінницька область – 194;
Волинська область – 101;
Дніпропетровська область – 127;
Донецька область – 52;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 133;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 492;
Київська область – 132;
Кіровоградська область – 82;
Луганська область – 4;
Львівська область – 854;
Миколаївська область – 31;
Одеська область – 224;
Полтавська область – 49;
Рівненська область – 86;
Сумська область – 189;
Тернопільська область – 314;
Харківська область – 647;
Херсонська область – 36;
Хмельницька область – 68;
Черкаська область – 88;
Чернівецька область – 344;
Чернігівська область – 45.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.