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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тысяч новых случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 января, 08:15
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 759 530 человек
В Украине заболело коронавирусом много людей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине заболело коронавирусом много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 213 человек;
  • летальных исходов – 78;
  • выздоровело – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 759 530 человек;
  • выздоровело – 3 556 162 человека;
  • летальных исходов – 98 361.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 510;
Винницкая область – 194;
Волынская область – 101;
Днепропетровская область – 127;
Донецкая область – 52;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 133;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 492;
Киевская область – 132;
Кировоградская область – 82;
Луганская область – 4;
Львовская область – 854;
Николаевская область – 31;
Одесская область – 224;
Полтавская область – 49;
Ровенская область – 86;
Сумская область – 189;
Тернопольская область – 314;
Харьковская область – 647;
Херсонская область – 36;
Хмельницкая область – 68;
Черкасская область – 88;
Черновицкая область – 344;
Черниговская область – 45.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали:

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