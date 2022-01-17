Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тысяч новых случаев

За все время пандемии в нашей стране заболело 3 759 530 человек

В Украине заболело коронавирусом много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 213 человек;

летальных исходов – 78;

выздоровело – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 759 530 человек;

выздоровело – 3 556 162 человека;

летальных исходов – 98 361.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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