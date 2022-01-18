Новая вспышка? В Украине снова растет число COVID-больных

В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 1 125 человек;

летальных исходов – 188;

выздоровело – 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 768 088 человек;

выздоровело – 3 561 923 человека;

летальных исходов – 98 549.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровенская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Украине одна область приблизилась к красной зоне

В оранжевой карантинной зоне находятся Сумская и Ивано-Франковская области. В последнем регионе эпидпоказатели ухудшились.

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Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня COVID-госпитализаций – 54,3%. Норма должна составлять не более 50%. Кроме того, замечен рост коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. Норма должна быть не более 20%. К слову, остальные области Украины входят в желтую карантинную зону.

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