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В Україні за добу виявили майже 30 тис. COVID-хворих

Юлія Гаврилюк
15 лютого, 08:17
За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255

У країні все ще триває спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадки СOVID-19. Серед них – 2393 дитини та 884 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 смертей, а одужали – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255.

Усього провели 19 113 493 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4584;
  • Вінницька область – 724;
  • Волинська область – 1179;
  • Дніпропетровська область – 2446;
  • Донецька область -1458;
  • Житомирська область – 626;
  • Закарпатська область – 472;
  • Запорізька область -1340;
  • Івано-Франківська область – 317;
  • Київська область – 1228;
  • Кіровоградська область – 432;
  • Луганська область – 772;
  • Львівська область – 999;
  • Миколаївська область – 954;
  • Одеська область – 3315;
  • Полтавська область – 1375;
  • Рівненська область – 794;
  • Сумська область – 794;
  • Тернопільська область – 344;
  • Харківська область – 1354;
  • Херсонська область – 475;
  • Хмельницька область – 679;
  • Черкаська область – 1192;
  • Чернівецька область – 648;
  • Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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