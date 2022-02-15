В Україні за добу виявили майже 30 тис. COVID-хворих

У країні все ще триває спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадки СOVID-19. Серед них – 2393 дитини та 884 медики.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 смертей, а одужали – 23 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255.
Усього провели 19 113 493 ПЛР-тестування.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 4584;
- Вінницька область – 724;
- Волинська область – 1179;
- Дніпропетровська область – 2446;
- Донецька область -1458;
- Житомирська область – 626;
- Закарпатська область – 472;
- Запорізька область -1340;
- Івано-Франківська область – 317;
- Київська область – 1228;
- Кіровоградська область – 432;
- Луганська область – 772;
- Львівська область – 999;
- Миколаївська область – 954;
- Одеська область – 3315;
- Полтавська область – 1375;
- Рівненська область – 794;
- Сумська область – 794;
- Тернопільська область – 344;
- Харківська область – 1354;
- Херсонська область – 475;
- Хмельницька область – 679;
- Черкаська область – 1192;
- Чернівецька область – 648;
- Чернігівська область – 1223.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.