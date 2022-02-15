В Україні за добу виявили майже 30 тис. COVID-хворих

У країні все ще триває спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадки СOVID-19. Серед них – 2393 дитини та 884 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 1889 осіб, зафіксували 305 смертей, а одужали – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 572 417 осіб, а смертей – 103 255.

Усього провели 19 113 493 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 4584;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область -1458;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472;

Запорізька область -1340;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679;

Черкаська область – 1192;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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