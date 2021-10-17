В Україні за добу зробили понад 82 тис. щеплень від коронавірусу

В Україні за добу вакциновано проти COVID-19 82 200 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

За 16 жовтня в Україні від COVID-19 вакцинували ще 82 200 людей.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 467 945 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 390 358 щеплень.

Протягом доби працювали:

643 мобільні бригади з імунізації;

2106 пунктів щеплення;

378 центрів вакцинації населення.

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В Україні планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації

В Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"До переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальні працівники та листоноші", – зазначив Ляшко.

Він додав, що при другому перегляді до переліку внесуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.

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