В Україні за добу виявили понад 3600 нових випадків COVID-19

В Україні стало більше хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 3615 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 48 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 310 554 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 76 жителів України (всього – 54 251). Вилікувати вдалося 2 218 873 інфікованих (1310 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його проникнішим у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими варіантами:

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"Дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну до "жовтої зони".

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.