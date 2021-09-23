В Україні зафіксовано вибухові темпи захворюваності на COVID-19

За прогнозами KSE вже через тиждень захворюваність в Україні буде переважати над середньоєвропейським рівнем. Колаж: "Сьогодні"
У світі ситуація з коронавірусною хворобою стабілізується досить повільними темпами. У більшості країн все ще досить високі показники (як це фіксувалося восени минулого і навесні поточного року). А в Україні Київська школа економіки констатує на цьому тижні початок нової спалаху захворюваності на COVID-19.
Про це говориться в дослідженні KSE.
"Нині ми вже увійшли у "вибухові" темпи, співмірні з тими, що ми спостерігали і досі спостерігаємо у багатьох країнах Європи впродовж останніх трьох місяців", – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
За останній тиждень кількість нових випадків ковіду в Україні зросла на 68%, тож за прогнозами KSE, вже через тиждень захворюваність в країні перевищить середньоєвропейський рівень у перерахунку на 100 тисяч жителів.
Наразі найбільш схожими темпами просувається Румунія, де спалах розпочався кілька тижнів тому. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби там зростає більш як на 70% за тиждень, а країна встигла вийти на третє місце за рівнем захворюваності в Європі.
Україна перейшла в "жовту зону" карантину
Раніше ми повідомляли, що з четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Кабінет Міністрів дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у "червоній зоні", але за певних умов.
Що вирішила влада?
- Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження;
- голови обласних адміністрацій і КМДА повинні забезпечити дотримання нових правил;
- правила "жовтої" і "червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби.
- голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти та їхніх родичів. Таке рішення прийняли через те, що в цьому році хворіє все більше дітей.
У "жовтій зоні" діють такі карантинні заходи:
- заборонені масові заходи за участю більш як 1 людина на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю в залі менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
Нагадаємо навіщо робити щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19.
Раніше студент із Львівської області помер через кілька годин після щеплення від COVID-19.
Читайте також: