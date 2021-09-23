В Украине зафиксированы взрывные темпы заболеваемости COVID-19

По прогнозам KSE уже через неделю заболеваемость в Украине будет преобладать над среднеевропейским уровнем. Коллаж: "Сегодня"
В мире ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется достаточно медленными темпами. В большинстве стран все еще достаточно высокие показатели (как это фиксировалось осенью прошлого и весной текущего года). В Украине же Киевская школа экономики констатирует на этой неделе начало новой вспышки заболеваемости COVID-19.
Об этом говорится в исследовании KSE.
"Сейчас мы уже вошли во "взрывные" темпы, соизмеримые с теми, что мы наблюдали до этого и до сих пор наблюдаем во многих странах Европы в течение последних трех месяцев", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
За последнюю неделю количество новых случаев ковида в Украине выросло на 68%, поэтому, по прогнозам KSE, уже через неделю заболеваемость в стране превысит среднеевропейский уровень в пересчете на 100 000 жителей.
Сейчас наиболее похожими темпами продвигается Румыния, где вспышка началась несколькими неделями ранее. Количество новых случаев там растет более чем на 70% за неделю, а страна успела выйти на третье место по уровню заболеваемости в Европе.
Украина перешла в желтую зону карантина
Ранее мы сообщали, что с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности. Кабинет министров разрешил работать заведениям хозяйствования и образования даже в красной зоне, но при определенных условиях.
Что решили власти?
- Установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения;
- главы областных администраций и КГГА должны обеспечить соблюдение новых правил;
- правила желтой и красной зон не будут влиять на роботу компаний, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни.
- главы ОГА должны делать больше для вакцинации населения. В частности, им нужно приобщать к этому учителей, работников сферы образования и их родственников. Такое решение принято из-за того, что в этом году болеет все больше детей.
В желтой зоне действуют следующие карантинные меры:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Напомним, зачем делать прививки от гриппа после вакцинации от COVID-19.
Ранее студент из Львовской области умер через пару часов после прививки от COVID-19.
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