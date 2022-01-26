В Україні зареєстрували новий препарат від COVID-19 – для кого і як працює

В Україні з'являться нові пігулки від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні
МОЗ зареєструвало для екстреного застосування ліки від COVID-19 "Молнупіравір". Препарат має допомогти хворим не перейти з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого.
Про це повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.
Що роблять ліки?
У МОЗ пояснили, що "Молнупіравір" запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Він допоможе убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до тяжкого.
Для кого призначений?
"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один з таких факторів ризику:
- зайва вага;
- вік понад 60 років;
- цукровий діабет;
- хвороби серця.
Переговори про закупівлю 300 тис. курсів "Молнупіравіру" МОЗ розпочало ще минулого року.
Які ще ліки є від ковіду
Раніше Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід". Він дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів з груп ризику. Контракт оформили на 300 тисяч курсів пігулок.
Зазначимо, за словами доктора Євгена Комаровського, відомий препарат під назвою "Ремдесівір" не має жодного відношення до застосування у перші дні хвороби.
"Цей препарат використовується тоді, коли у людини підтвердили середню тяжкість хвороби. Або людей з серйозним тлом – гіпертонією, ожирінням", – уточнив лікар.