В Україні зареєстрували новий препарат від COVID-19 – для кого і як працює

В Україні з'являться нові пігулки від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ зареєструвало для екстреного застосування ліки від COVID-19 "Молнупіравір". Препарат має допомогти хворим не перейти з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого.

Про це повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.

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Що роблять ліки?

У МОЗ пояснили, що "Молнупіравір" запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Він допоможе убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до тяжкого.

Для кого призначений?

"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один з таких факторів ризику:

зайва вага;

вік понад 60 років;

цукровий діабет;

хвороби серця.

Переговори про закупівлю 300 тис. курсів "Молнупіравіру" МОЗ розпочало ще минулого року.

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Які ще ліки є від ковіду

Раніше Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід". Він дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів з груп ризику. Контракт оформили на 300 тисяч курсів пігулок.

Зазначимо, за словами доктора Євгена Комаровського, відомий препарат під назвою "Ремдесівір" не має жодного відношення до застосування у перші дні хвороби.