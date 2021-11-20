Вакцинація в Україні. Ще понад 300 тис. людей зробили щеплення від коронавірусу

В Україні за добу вакцинувалося більше 300 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 листопада в Україні 311 316 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 98 794 особи, повністю імунізовані – 212 522 особи.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали:

Реклама

1 050 мобільних бригад з імунізації;

3 143 пункти щеплення;

457 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 19 листопада зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Також минулої доби:

Реклама

госпіталізовано – 3594 особи;

летальних випадків – 664;

одужали – 21 979 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Раніше ми писали: