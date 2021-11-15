Вакцинація в Україні. За добу зробили ще майже 100 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні вакцинували ще майже 100 тисяч людей на добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 14 листопада, ще 97 373 людини вакциновували проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Щеплення проводили:

586 мобільні бригади з імунізації,

2 546 пункти щеплення,

448 центри вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Реклама

Статистика коронавіруса за минулу добу

14 листопада, в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людей. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померли – 442, одужали – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 228 441 людина,

одужало – 2 642 459,

летальних випадків – 77 147,

проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Як українців заохочують вакцинуватися

Акції вигадали влітку, щоб спонукати людей робити щеплення. Спочатку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, у Полтаві за щеплення можна було отримати квитки до театру.

Один із медіасервісів обіцяв 7 днів безкоштовної підписки за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. А перед Днем Незалежності українці за вакцинацію отримували безкоштовні білети на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

Реклама

Зараз МОЗ та Uklon дарують промокоди на поїздки в таксі усім, хто вакцинується принаймні першою дозою. Так можна отримати знижку в 50% на одну поїздку.

Крім того, у Вінниці проводять розіграші призів серед містян. 15 листопада розіграють 15 велесипедів та 15 телевізорів, а в грудні – суперприз автомобіль Toyota Corolla.

Раніше ми писали: