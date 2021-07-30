Вічно зникаючий Чаус і запобіжний захід Медведчуку – головні новини СЬОГОДНІ

У п'ятницю країна обговорювала боротьбу НАБУ з СБУ за суддю Чауса, скаргу нардепа Віктора Медведчука на домашній арешт і санкції РНБО проти трьох відомих контрабандистів

День Медведчука, Чауса і Остащенко / Колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 30 липня, українці уважно стежили за затриманням, а потім пошуками невловимого судді Миколи Чауса. Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення командувача Медичними силами ЗСУ, яким виявилася жінка. А газопостачальні компанії опублікували серпневі цінники на "блакитне паливо".

"Сегодня" пропонує вам познайомитися з найбільш резонансними новинами дня, що минає.

Так де ж Чаус?

Вранці агентство Цензор.НЕТ з посиланням на своє джерело повідомило, що похіщенний в Молдові на початку квітня екс-суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області. Через пару годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили. Адвокат судді, затриманого співробітниками НАБУ 9 серпня 2016 року при одержанні хабара в $150 000, очікував, що його клієнта повезуть до Вищого антикорупційний суд для обрання йому запобіжного заходу. Однак увечері з'ясувалося, що Чаус може перебувати на території головного офісу СБУ, звідки його намагаються роздобути агенти НАБУ.

І знову в чотирьох стінах

Медведчук знову у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд Києва розглянув скаргу народного депутата Віктора Медведчука на продовження йому домашнього арешту. Минулого разу суд не зміг навіть взятися за його скаргу , оскільки матеріали справи надійшли занадто пізно і суддя не встигла з ними ознайомитися. Зараз суд залишив без зміни запобіжний захід для Медведчука – він залишається під домашнім арештом до 7 вересня.

Кореспондент "Сегодня" вів пряму трансляцію із залу суду .

Ми стали ближче до НАТО

Міністр оборони України визначився з кандидатурою командувача Медичними силами ЗСУ

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Міністр оборони Андрій Таран визначився з кандидатом на пост командувача Медичними силами ЗСУ. Вперше в історії України командувачем стала жінка – полковник медслужби, головний інспектор Головної інспекції Міноборони Тетяна Остащенко. Тетяні Остащенко 46 років. Вона народилася у Львові в родині військовослужбовця і продовжила сімейну династію військових. Більше про нового командуючого в матеріалі "Сегодня".

Скільки українці заплатять за газ в серпні

Газопостачальні компанії опублікували серпневі цінники на "блакитне паливо". Базові річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше місячних, повідомляється на порталі "ГазПравда". Згідно з інформацією, як і три попередні місяці, в серпні річні фіксовані ціни будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

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Редакція "Сегодня" зібрала для вас перелік компаній, які бережуть гаманці українців.

У справі вбитої дівчинки з'явився чоловік

Мати 13-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві шестирічної Мирослави в Старому Салтові під Харковом, розповіла неофіційні подробиці справи. За її словами, під час прогулянки його сина Богдана з Мирославою Третяк з ними був третій – невідомий чоловік. Про це жінка розповіла місцевим ЗМІ. Однак поліція Харківщини цей факт заперечує.

РНБО знову взялася за контрабандистів

Під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться стосовно громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського та Владислава Студенця. Про це повідомив під час брифінгу секретар відомства Олексій Данилов .