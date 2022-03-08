Військові РФ розстріляли автомобіль з виховательками дитбудинку на Миколаївщині

В Миколаївській області розстріляли виховательок. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області 8 березня на Кіровоградській трасі Н-14 російські війська розстріляли мікроавтобус, маркований знаками Червоного Хреста". У ньому їхали на зміну виховательки дитячого будинку.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

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Як все сталося

На Кіровоградській трасі окупанти розстріляли зміну жінок – виховательок дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками Червоного хреста, загорівся.

"Тільки вдумайтесь, навіть маркування Червоного Хреста не зупинило військо антихриста, бо в їхніх пустих головах відсутнє будь-що людське", – наголосила Замазєєва.

Що відомо про загиблих

Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, загинули щонайменше три виховательки. Ще дві були поранені, але змогли з колегами дістатися позицій українських військових, де їм надали допомогу.

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Місце трагедії. Фото: news.pn

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