Війська Путіна завдали ракетних ударів по Києву та його передмістях

Зафіксовано кілька випадків використання Росією зброї масової поразки / Колаж "Сьогодні"

З настанням ночі по Києву та його передмістях завдали нових ракетних ударів російські окупанти, які віроломно вторглися до нашої країни 24 лютого.

Держпецзв'язок повідомляє, що у Києві на Куренівці, а також у Вишневому, у Боярці та Жулянах було чутно вибухи від бомбардування.

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Також сталися вибухи у Білій Церкві, де горить військовий майданчик.

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