COVID-19 "косить" молодих. Лікар-інфекціоніст назвав нові симптоми зараження

Коронавірусом все частіше хворіють молоді люди / Фото: колаж "Сьогодні"

Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко заявив, що в Україні все частіше коронавірусом хворіють молоді люди. При цьому змінилися і перші симптоми хвороби.

Про це він заявив у коментарі ТСН.ua.

"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. От, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду особу, якій лише 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", – заявив Федоренко.

За його словами, у госпіталізованих з коронавірусом відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку.

"Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень", – пояснив медик.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу може ще існувати протягом від двох до п'яти років. За словами головного санітарного лікаря України, цього року пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує, і щомісяця світ може стикатися з новими штамами.

"Це тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якогось універсального щеплення або лікування", – заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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