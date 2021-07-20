Зустріч Зеленського з Байденом, загроза вторгнення на Донбас та вибух на заводі в Рівному – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 20 липня – добірка головних новин вівторка

У вівторок, 20 липня, в Держдепі США розповіли, коли може відбутися зустріч Байдена і Зеленського, в Кремлі пригрозили військовим вторгненням на Донбас, а в Рівному стався вибух на заводі азотних добрив.

"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Зеленський зустрінеться з Байденом, але не в липні

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом цього літа, але навряд чи переговори відбудуться в липні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться влітку. Фото: колаж "Сьогодні"

За його словами, під час телефонної розмови із Зеленським Байден запропонував, щоб зустріч пройшла в липні або пізніше влітку. Однак через щільний графік президента США зустріч, швидше за все, відбудеться в серпні.

Росія може офіційно вторгнутися на Донбас

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак вибухнув погрозами на адресу України, заявивши, що якщо українська армія військовим шляхом спробує звільнити Донбас, то Росія стане на "захист" населення. Він також додав, що спроби вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом матимуть руйнівні наслідки для України.

Козак загрожує вторгненням. Колаж "Сьогодні"

За словами Козака, якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. В такому разі байдужою до неї не буде не тільки Росія, а й вся світова спільнота.

Вакцинуватися від коронавірусу можуть всі

В Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення усі бажаючі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В Україні продовжується вакцинація. Колаж "Сьогодні" Реклама

Тепер всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення в найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або за допомогою мобільної бригади для колективу, в якому працюють понад 50 людей.

У Рівному стався вибух на заводі з виробництва азотних добрив

У Рівному стався вибух на заводі "Азотний". Над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносить вітер.

У Мережі свідки публікують відео і знімки події. Фото: колаж "Сьогодні"

Відзначимо, що "Рівнеазот" – один з найбільших заводів хімічної промисловості України.

"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ

На тлі підвищення місячних тарифів на газ "Нафтогаз України" оголосив про можливість отримання знижки для побутових споживачів. Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15 числа місяця онлайн або через чат-бот компанії.

"Нафтогаз" дозволив платити за газ трохи менше / Фото: Сьогодні

Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки в наступному місяці. У компанії також нагадали, що клієнти повинні щомісяця платити за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу. Це пов'язано з різким подорожчанням блакитного палива на європейських біржах, а відповідно, і в Україні.

До незвичайного для літа підвищення цін на газ призвів також російський "Газпром", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.