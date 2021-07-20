Встреча Зеленского с Байденом, угроза вторжения на Донбасс и взрыв на заводе в Ровно – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 20 июля – подборка главных новостей вторника

Во вторник, 20 июля, в Госдепе США рассказали, когда может состояться встреча Байдена и Зеленского, в Кремле пригрозили военным вторжением на Донбасс, а в Ровно произошел взрыв на заводе азотных удобрений.

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Зеленский встретится с Байденом, но не в июле

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом этим летом, но вряд ли переговоры состоятся в июле. Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Встреча Зеленского и Байдена состоится летом. Фото: коллаж "Сегодня"

По его словам, во время телефонной беседы с Зеленским, Байден предложил, чтобы встреча прошла в июле или позже летом. Однако из-за плотного графика президента США, встреча скорее всего состоится в августе.

Россия может официально вторгнуться на Донбасс

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак разразился угрозами в адрес Украины, заявив, что если украинская армия военным путем попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту" населения. Он также добавил, что попытки разрешить конфликт на Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины.

Козак угрожает вторжением. Коллаж "Сегодня"

По словам Козака, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. В таком случае, безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество.

Вакцинироваться от коронавируса могут все

В Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж "Сегодня" Реклама

Теперь все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или при помощи мобильной бригады для коллектива, в котором работают более 50 человек.

В Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений

В Ровно произошел взрыв на заводе "Азотный". Над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносит ветер.

В Сети свидетели публикуют видео и снимки события. Фото: коллаж "Сегодня"

Отметим, что "Ровноазот" – один из крупнейших заводов химической промышленности Украины.

"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ

На фоне повышения месячных тарифов на газ "Нафтогаз Украины" объявил о возможности получения скидки для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15 числа месяца онлайн или через чат-бот компании.

"Нафтогаз" разрешил платить за газ чуть меньше / Фото: Сегодня

Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце. В компании также напомнили, что клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа. Это связано с резким подорожанием голубого топлива на европейских биржах, а соответственно, и в Украине.

К необычному для лета повышению цен на газ привел также российский "Газпром", который искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.