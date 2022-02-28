ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки РФ – Арестович

Арестович озвучив нове зведення з фронту. Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що армія окупантів у районі Ірпеня зазнала величезних втрат – біля 200 одиниць техніки та близько трьох тисяч солдатів. Про це він повідомив телеканалу "Новое время".

За його словами, ЗСУ знищили велику кількість офіцерів РФ.

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"За моїми даними, лише станом на сьогоднішній ранок було загиблих лише старших офіцерів у званні майор та підполковник – понад 300 людей. Це тому, що наша артилерія кілька разів влучала по штабах частин та підрозділів, що висуваються сюди. Наприклад, у повітряно-десантних військ РФ втрати передових груп сягають 50% і більше вбитими", – сказав Арестович.

А ось сьогодні під Києвом українська артилерія рознесла величезну кількість техніки.

"Ось зараз намагається просуватися російське угруповання в районі Ірпеня на Київ Житомирською трасою. Станом на сьогодні понад 100 машин згоріли, рознесені на шматки, накриті нашою артилерією. Це лише за дві-три години. Вантажна машина типу КАМАЗ, що перевозить піхоту – це 30 осіб особового складу. Таких машин понад 100 згоріло. Ми можемо припускати, що втрати, я кажу скептично, сильно наблизилися до трьох тисяч убитих", – сказав радник голови ОПУ.

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Зазначимо, що у своєму повідомленні в Facebook Арестович написав, що станом на 14:00 "знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса".

Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриття.

Президент Володимир Зеленський звернувся до солдатів РФ з вимогою кинути техніку і тікати з України, щоб не довелося вмирати.