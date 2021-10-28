Вибори у "червоній зоні": як проходитимуть і що потрібно знати

Вибори в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.

Докладніше про те, як відбуватимуться вибори в регіонах із "червоної зони", – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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"Червона зона" карантину не впливає на вибори

Введення червоного рівня епіднебезпеки у регіоні не вплине на проведення виборів. Так, 31 жовтня вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування.

Що потрібно взяти із собою на виборчу дільницю?

Щоб проголосувати, на виборчу дільницю необхідно взяти:

Паспорт

Маску

Антисептик

Особисту ручку

Дотримуватись дистанції

Якщо ви почуваєтеся зле, можна буде проголосувати в окремій кабінці.

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Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

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"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Рівненська

Миколаївська

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

Волинська область

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Полтавська

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

Кіровоградська

Закарпатська

Вінницька

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