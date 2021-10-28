Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Вибори у "червоній зоні": як проходитимуть і що потрібно знати

Софія Ковнір
28 жовтня, 16:41
Вони вже відбудуться 31 жовтня, але водночас деякі регіони мають червоний рівень епіднебезпеки

Вибори в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.

Докладніше про те, як відбуватимуться вибори в регіонах із "червоної зони", – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

"Червона зона" карантину не впливає на вибори

Введення червоного рівня епіднебезпеки у регіоні не вплине на проведення виборів. Так, 31 жовтня вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування.

Що потрібно взяти із собою на виборчу дільницю?

Щоб проголосувати, на виборчу дільницю необхідно взяти:

  • Паспорт
  • Маску
  • Антисептик
  • Особисту ручку
  • Дотримуватись дистанції

Якщо ви почуваєтеся зле, можна буде проголосувати в окремій кабінці.

Реклама

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

Реклама

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Рівненська
  • Миколаївська

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

  • Волинська область
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська
  • Полтавська

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Вінницька

Раніше ми писали: