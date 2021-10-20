Закарпатська область рухається до "червоної зони". У COVID-лікарнях хочуть проводити екскурсії

У Закарпатській області ускладнюється ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Закарпатська область рухається у напрямку "червоної зони" карантинних обмежень. Скоро регіон змушений буде посилити обмеження через поширення коронавірусу.

Про це заявив директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, якого цитує пресслужба Закарпатської ОДА.

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Він нагадав, що регіони продовжують переходити до "червоної зони" через ускладнення епідемічної ситуації.

"Ми вже недалеко від "червоної зони", скоро будемо там. Але для чого нам чекати, поки її введуть і запровадять нові обмеження? Подивіться, що робиться в областях, які "горять": Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій? Люди годинами чекають, вистоюють кілометрові черги, щоб зробити щеплення від COVID-19", – сказав Поляк.

Екскурсії до лікарні

Лікар розказав, що зараз в медзакладі складна ситуація. За минулу добу в області померли 7 осіб. А за останні два місяці – більше, ніж коли заклад був заповнений у минулий пік на 100%.

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На сьогодні в інфекційній лікарні завантажено 55% ліжок. Кисню поки вистачає, але якщо лікарня буде заповнена, його може не вистачати.

Поляк запросив усіх, хто не вірить в існування пандемії, відвідати лікарню

"Я особисто проведу екскурсію. Покажу пацієнтів, які не можуть дихати, медперсонал, який по 5-6 годин проводить у спеціальних захисних костюмах", – сказав він.

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Антирекорди коронавірусу

В Україні за останню добу виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1 040) областях.

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