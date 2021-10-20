Закарпатская область движется в красную зону. В COVID-больницах хотят проводить экскурсии

В Закарпатской области осложняется ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Закарпатская область движется в направлении красной зоны карантина. Скоро регион вынужден будет усилить ограничения из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил директор областной инфекционной больницы Михаил Поляк, которого цитирует пресс служба Закарпатской ОГА.

Реклама

Он напомнил, что регионы продолжают переходить в красную зону из-за осложнений эпидемической ситуации.

"Мы уже недалеко от красной зоны, скоро будем там. Но для чего нам ждать, пока ее введут и введут новые ограничения? Посмотрите, что делается в областях, которые "горят": Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской? Люди часами ждут, выстаивают километровые очереди, чтобы сделать прививку от COVID-19" – сказал Поляк.

Экскурсии в больницу

Врач рассказал, что в данный момент в медучреждении сложная ситуация. За прошедшие сутки в области умерло 7 человек. А за последние два месяца – больше, чем когда больница была заполнена в прошлый пик на 100%.

Реклама

На сегодняшний день в инфекционной больнице загружены 55% коек. Кислорода пока хватает, но если больница будет заполнена, его может не хватать.

Поляк пригласил всех, кто не верит в существование пандемии, посетить больницу.

"Я лично проведу экскурсию. Покажу пациентов, которые не могут дышать, медперсонал, который по 5-6 часов проводит в специальных защитных костюмах", – сказал он.

Реклама

Антирекорды коронавируса

В Украине за последние сутки выявлено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Ранее мы писали: