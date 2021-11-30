Чи закриє Україна кордони через новий штам "Омікрон"? Ляшко відповів

Віктор Ляшко (на фото зліва) не виключає посилення карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий штам "Омікрон" вже поширюється світом. Наразі точно не відомо, чи посилять карантинні обмеження через нову варіацію коронавірусу, адже "Омікрон" недостатньо вивчений ученими.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна.

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Коли "Омікрон" може з'явитися в Україні

За словами міністра, таке важко спрогнозувати.

"Це може відбутися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе для того, щоб цього не відбулося. Громадяни південноафриканських країн і люди, які були там впродовж останніх 14 днів, будуть направлятися на самоізоляцію, незалежно від того, чи є у них негативний ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію", – сказав Ляшко.

Чи "закриють" Україну через новий штам

Глава МОЗ пояснив, що в світі поки розуміють всієї загрози, яку може нести цей штам.

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"Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і при "Дельті", – зазначив Ляшко.

Водночас, Ляшко не виключив, що Україна може знову закрити кордони.

"Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення", – додав міністр.

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Правила в'їзду в Україну посилили через штам "Омікрон"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено новий штам коронавірусу "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

Це стосується мандрівників, які були в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік понад 7 днів. Вони зобов'язані пройти 14-денний період самоізоляції.

Водночас, для країн Європи, де зареєстровані поодинокі випадки нового штаму (Франція, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Італія), жодні обмеження не вводилися.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікарка з ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі одна з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс і високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також незрозуміло, чи захистить від зараження цим штамом наявна у світі та Україні COVID-вакцина.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

"На сьогодні штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

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