Затягувати переговори з Україною – божевілля: Дерипаска прогнозує катастрофу в Росії

Олег Дерипаска / Фото: Колаж: Сьогодні

Росію через вторгнення в Україну та санкцій чекає найжорстокіша криза щонайменше на три роки, до того ж є загроза через ЧАЕС. Про це у своєму Telegram-каналі написав російський олігарх Олег Дерипаска.

Говорячи про необхідність швидкого мирного врегулювання Дерипаска називає наявність на території України законсервованої Чорнобильської АЕС 15 атомних енергоблоків та 3 сховищ відпрацьованого ядерного палива.

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"Мир дуже важливий! Затягувати переговори — божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, окрім законсервованої Чорнобильської АЕС ще 15 атомних енергоблоків та 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для недолугих – будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім! ще років 200 з прокльонами", – написав він.

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.

Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять з території його країни.

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

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Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.

Ситуація з ЧАЕС