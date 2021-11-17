Завтра в Україні буде сніг, але не скрізь: де чекатиме опадів (карта)

Погода в Україні на 18 листопада/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 18 листопада, на деяких територіях Українибуде мокрий сніг. Вночі температура повітря може опуститись до -11.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де чекати сніг

Мокрий сніг завтра буде крихітним. Він пройде лише у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та у Карпатах. Центральна частина та південь завтра ще будуть без опадів.

Якою буде температура

Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -11 градусів.

Погода в Україні на 18 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками відчутно змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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