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СЬОГОДНІ Новини України

Без опадів, але холодно: прогноз погоди в Україні на 17 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
17 листопада, 06:00
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Найтепліше в цей день буде на півдні, адже температура там сягатиме 9 градусів тепла
Протягом дня в Україні очікуються пориви вітру/Колаж: Сьогодні
Протягом дня в Україні очікуються пориви вітру/Колаж: Сьогодні

У середу, 17 листопада, в Україні прогнозують невелику хмарність. На всій території країни очікується прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня опадів не очікується. Вітер по всій території України — 3-8 м/с, однак у Криму буде вітряно — 5-10 м/сек.

На заході прогнозують 3-8 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 2-5 градусів тепла. На півдні — +4-9 градусів.

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У Києві без опадів, 2-4 градуси тепла, а в Сімферополі — +7-9 градусів.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками клімат помітно змінюється. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже тепер потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які показують, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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