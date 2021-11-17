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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Без осадков, но холодно: прогноз погоды в Украине на 17 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
17 ноября, 06:00
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Теплее всего в этот день будет на юге, ведь температура там будет достигать 9 градусов тепла
В течение дня в Украине ожидаются порывы ветра/Коллаж: Сегодня
В течение дня в Украине ожидаются порывы ветра/Коллаж: Сегодня

В среду, 17 ноября, в Украине прогнозируют небольшую облачность. По всей территории страны ожидается прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня осадков не ожидается. Ветер по всей территории Украины — 3-8 м/с, однако в Крыму будет более ветрено — 5-10 м/сек.

На западе прогнозируют 3-8 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.

В северных регионах температура составит 2-5 градусов тепла. На юге — +4-9 градусов.

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В Киеве без осадков, 2-4 градуса тепла, а в Симферополе +7-9 градусов.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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