Зеленський переговорив із прем'єром Ізраїлю

Володимир Зеленський (ліворуч) та Нафталі Бенет (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенет щодо російської агресії проти України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Інших подробиць розмови поки немає.

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