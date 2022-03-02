Зеленский переговорил с премьером Израиля

Владимир Зеленский (слева) и Нафтали Бенет (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Бенет относительно российской агрессии против Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Других подробностей разговора пока нет.
Ситуация в Украине
- Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом на проспекте Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 2 марта в Сумах раздался мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.