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Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання

28 липня, 12:44

Сергій Мартинець

На цьому тижні, імовірно у п'ятницю, на Банковій Зеленський знову збере урядовців і навіть відкрив завісу порядку денного засідання

Засідання РНБО і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні на засіданні Ради національної безпеки і оборони на Банковій буде розглянуто питання тарифів для населення. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

За його словами, мова йде про тарифи на електроенергію.

"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде", – сказав Зеленський.

Дивіться також у нашому сюжеті про звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака:

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Джерело: Сьогодні

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