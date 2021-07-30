Зеленський визнав свій закон про тероборону неконституційним: що з ним не так

Главі держави не сподобалися три положення закону через правки народних депутатів – ситуацію терміново будуть виправляти

Фото: facebook.comsluga95

Президент Володимир Зеленський визнав, що його закон про національний спротив (створення територіальної оборони) не у повній мірі відповідає Конституції, і звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля терміново внести в парламенті пропозиції щодо змін в закон.

Про це повідомляє ОПУ.

За його словами, при підготовці законопроекту до другого читання народні депутати внесли ряд пропозицій, які призвели до того, що деякі положення закону не відповідають Конституції. У зв'язку з цим глава держави направив прем'єру лист, в якому попросив усунути техніко-юридичні недоліки.

Що не так з законом

Йдеться про надання Кабміну повноважень щодо визначення порядку заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств навчальної та бойової техніки тощо.

Також законом надано військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств і організацій в разі воєнного стану.

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Ще президенту не сподобалося положення про нерозповсюдження дії закону "Про адміністративні послуги" на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки підрозділів тероборони, а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на яких поширюються гарантії соціального і правового захисту.

"Зважаючи на важливість закону про національний спротив для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради пропозиції стосовно внесення змін до закону з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", – йдеться в листі Зеленського до Шмигаля.

З початку президентства Зеленського вже не один закон поставили під сумнів щодо їх відповідності Конституції. Наприклад, закон про люстрацію Конституційний суд почав розглядати з 2019 року і не прийняв рішення досі: у президента хочуть його скасування, щоб потім внести в нього зміни.

Був скандал і з призначенням Ситника директором НАБУ – КСУ визнав його неконституційним. Суд вважає, що у тодішнього глави держави Порошенка не було повноважень призначити керівника НАБУ

А нещодавно закінчилася епопея з розглядом конституційності мовного закону. Суд поставив у цій справі крапку, визнавши його таким, що відповідає Конституції.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі проходить виїзне засідання РНБО під головуванням Зеленського, на якому розглянуть вісім питань.