Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

Зеленський вже на Донбасі: що сьогодні розгляне РНБО

30 липня 2021 13:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На першому виїзному засіданні не буде однієї з перших осіб держави Дмитра Разумкова – він вже назвав причину своєї відсутності

Зеленський проведе засідання РНБО на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Зеленський проведе засідання РНБО на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас, де сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Реклама

Про це повідомляє Офіс глави держави.

Спочатку Зеленський зустрінеться з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні бойових дій, а після цього під його головуванням відбудеться засідання РНБО.

Відзначимо, що сьогодні вперше відбудеться виїзне засідання РНБО. Як зазначив напередодні секретар Радбезу Олексій Данілов, відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань органи самоврядування.

Реклама

Один з членів РНБО, глава Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив агентству Інтерфакс-Україна, що не буде присутній на засіданні через його поїздку в Одеську і Миколаївську області.

В тренді
На РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка
Україна готує "сюрприз" режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже почалося або незабаром має розпочатися. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг скасувати свою робочу поїздку і у Миколаївську, і в Одеську області, я звик виконувати те, що я обіцяю", – сказав він.

Що розглянуть на РНБО

Данілов заявляв, що, згідно з порядком денним, планується розглянути вісім питань, серед яких:

  • питання енергетичного сектору;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші.

Напередодні Зеленський попросив РНБО винести на розгляд питання тарифів на електроенергію і газ для населення, "щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде".

  • Влада привчила українців, що засідання РНБО проходять по п'ятницях і закінчуються гучними рішеннями, нерідко – санкціями. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.
  • Наприклад, крайнє засідання РНБО відбулося 16 липня, на якому підняли сім питань. Між іншим ввели нові санкції - до списку потрапили понад 60 людей (15 фізичних та 53 юридичних осіб).
  • Також Олексій Данілов заявив, що в Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів. Її планують представити на початку вересня, перед розглядом у Верховній Раді закону про олігархів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про це у відповіді нардепу Гончаренку, ось тільки не уточнив, на якому саме засіданні буде піднято це питання.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загрозаФінанси
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти