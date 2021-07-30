Зеленський вже на Донбасі: що сьогодні розгляне РНБО

На першому виїзному засіданні не буде однієї з перших осіб держави Дмитра Разумкова – він вже назвав причину своєї відсутності

Зеленський проведе засідання РНБО на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас, де сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

Спочатку Зеленський зустрінеться з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні бойових дій, а після цього під його головуванням відбудеться засідання РНБО.

Зазначимо, що сьогодні вперше відбудеться виїзне засідання РНБО. Як зазначив напередодні секретар Радбезу Олексій Данілов, відповідна практика буде регулярною, щоб залучати до засідань органи самоврядування.

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Один з членів РНБО, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив агентству Інтерфакс-Україна, що не буде присутній на засіданні через його поїздку до Одеської і Миколаївської областей.

"На жаль, я не встигаю. Якщо не помиляюся, засідання вже почалося або незабаром має розпочатися. Відрядження планувалося два тижні тому, офіційні матеріали з'явилися понад тиждень тому, а про РНБО всі дізналися два дні тому. Тому, на жаль, я не міг скасувати свою робочу поїздку і до Миколаївської, і до Одеської областей, я звик виконувати те, що я обіцяю", – сказав він.

Що розглянуть на РНБО

Данілов заявляв, що, згідно з порядком денним, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

та інші.

Напередодні Зеленський попросив РНБО винести на розгляд питання тарифів на електроенергію і газ для населення, "щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде".

Влада привчила українців, що засідання РНБО проходять по п'ятницях і закінчуються гучними рішеннями, нерідко – санкціями. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв в законі" і кримінальних авторитетів.

Наприклад, крайнє засідання РНБО відбулося 16 липня, на якому порушили сім питань. Між іншим ввели нові санкції - до списку потрапили понад 60 осіб (15 фізичних та 53 юридичні особи).

- до списку потрапили понад 60 осіб (15 фізичних та 53 юридичні особи). Також Олексій Данілов заявив, що в Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів. Її планують представити на початку вересня, перед розглядом у Верховній Раді закону про олігархів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про це у відповіді нардепу Гончаренку, ось тільки не уточнив, на якому саме засіданні буде порушено це питання.