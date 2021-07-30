Зеленский уже на Донбассе: что сегодня рассмотрит СНБО

На первом выездном заседании не будет одного из первых лиц государства Дмитрия Разумкова – он уже назвал причину своего отсутствия

Зеленский проведет заседание СНБО на Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс, где сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Офис главы государства.

Сначала Зеленский встретится с военнослужащими, которые несут службу в зоне боевых действий, а после этого под его председательством состоится заседание СНБО.

Отметим, что сегодня впервые состоится выездное заседание СНБО. Как отметил накануне секретарь Совбеза Алексей Данилов, соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям органы самоуправления.

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Один из членов СНБО, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил агентству Интерфакс-Украина, что не будет присутствовать на заседании из-за его поездки в Одесскую и Николаевскую области.

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", – сказал он.

Что рассмотрят на СНБО

Данилов заявлял, что, согласно повестке дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие.

Накануне Зеленский попросил СНБО вынести на рассмотрение вопрос тарифов на электроэнергию и газ для населения, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет".

Власть приучила украинцев, что заседания СНБО проходят по пятницам и заканчиваются громкими решениями, нередко – санкциями. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Например, крайнее заседание СНБО состоялось 16 июля, на котором подняли семь вопросов. Среди прочего ввели новые санкции – в список попали более 60 человек (15 физических и 53 юридических лица).

– в список попали более 60 человек (15 физических и 53 юридических лица). Также Алексей Данилов заявил, что в Украине появится система мониторинга деятельности олигархов. Ее планируют представить в начале сентября, перед рассмотрением в Верховной Раде закона об олигархах.

Как сообщали новости "Сегодня", на СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об этом в ответе нардепу Гончаренко, вот только не уточнил, на каком именно заседании будет поднят этот вопрос.