Буде холодно! Де в Україні очікувати опадів та морозу 14 грудня (карта)

Сніг з дощем цього дня буде лише в чотирьох областях/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 грудня, в Україні прогнозують прохолодну погоду. Опади пройдуть лише у чотирьох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг із дощем очікується на території Київської, Житомирської, Черкаської, Вінницької областей. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +2 градусів. На сході варто очікувати 0-3 градуси тепла.

У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

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В Києві йтиме мокрий сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі варто очікувати дощу – 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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