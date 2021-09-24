Перший день в "жовтій зоні": як дотримуються нових правил в школах

Україна незабаром можуть перевести в "жовту зону". Фото: колаж "Сьогодні"

Маски і соціальна дистанція в півтора метра, кінозали і театри – заповнені наполовину, 10-ти квадратних метрів на кожну людину в спортзалі і масові заходи з наданням кожному присутньому 4 кв.м. Все це нові реалії нашого життя в умовах " жовтої зони" карантину, в яку Україна вступила в четвер.

Що змінилося з 23 вересня, розповідає кореспондент "Сьогодні" Дарина Добровольська.

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Школи

Школи повинні працювати за умови, якщо 80% педколективу встигли вакцинуватися. Якщо такої кількості не досягнуто, навчальний заклад має піти на дистанційне навчання.

"На сьогодні у нас в колективі 123 людини вакциновані і це 78,5%. А треба 80%", – розповів директор Коцюбинської загальноосвітньої школи 18 Ігор Лошицький. Тому в цій школі під Києвом напівпорожні коридори, а за партами тільки молодші класи. Старшокласників відправили на дистанційне навчання.

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"Я – працююча мама, йду на роботу, дитина сидить вдома, ми не підготовлені до уроків з зумом повністю. І сьогодні навіть був один урок зірваний. Дистанційне та одночасно нестабільне навчання вже набридло", – зазначила Тетяна Данішевська, мама 5-класниці.

Найбільше невакцинованих педагогів і закритих шкіл в Одеській області, на Закарпатті та Волині. А от найменше у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській. У Києві ж всі школи працюють.

"Примусової вакцинації для педагогів не передбачав ніхто. Але ось з учорашнього дня в Уряді заговорили про обов'язкові щеплення. До такої ініціативи педколективи ставляться з розумінням, але визнають: змусити нікого не можуть", – зазначила Наталія Корольова, в.о. директора Верхньосіроватської опорної школи.

Кафе

Але поки Україна в "жовтій зоні" адаптивного карантину. А це означає, що кінозали і театри заповнені наполовину, в спортзалах – один відвідувач на 10 квадратних метрів, масові заходи – з обмеженнями. А в звичайному режимі працює тільки громадський транспорт.

"Ми будемо вакцинуватися, будемо перевіряти у людей сертифікати, а тих, хто не вакцинований, не залишимо голодними – пропонуємо на винос", – розповіла Аліна Цалко, працівниця кафе.

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Очікування МОЗ

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 98% всіх госпіталізованих з COVID-19 – це невакциновані. Їх кількість щодня зростає і влада готується до погіршення ситуації.

"Ми очікуємо пікового навантаження з другої половини жовтня і протягом листопада. Першу червону зону ми очікуємо найближчим часом побачити. Це – Чернівецька область", – говорить Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

За даними МОЗ, в жорстких обмежувальних заходів близькі чотири зони – Чернівецька, Волинська, Тернопільська та Івано-Франківська.

Україна знаходиться на одинадцятій сходинці за рівнем захворюваності серед великих країн Європи, але вже на наступному тижні вона потрапить в першу десятку і навіть "може досягти першої п'ятірки "антилідерів".