Зими чекати не довелося: де в Україні вже пішов сніг (фото) – оновлюється

В Україні у листопаді пішов сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 19 листопада у кількох регіонах України випав сніг. Засніжило території Сумської, Чернігівської та Львівської областей, а також Карпати.

Докладніше про те, де випав сніг – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Сумська область

Про зимову погоду повідомили мешканці населених пунктів Шостка та Конотоп.

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Чернігівська область

"У Семенівці 18 листопада ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", — написали на сторінці "Рідна Семенівка" у Facebook.

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Львівська область

У п'ятницю, 19 листопада, у горах Львівської області випав сніг. На знімках видно, що засніжило територію гірськолижних курортів.

Засніжило гірськолижний курорт Плай, розташований на висоті 600 м, а також сніг випав на горі Захар Беркут та Тростян.

Карпати

Гірськолижні курорти в Карпатах також почало засипати снігом.

Прогноз погоди в Україні

19 листопада в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Крім того, в країні буду вітряно.

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері. У Донецькій та Луганській областях опадів не буде. Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

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