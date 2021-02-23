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"112", ZІK і NewsOne повертаються? Міністр розкрив план власника каналів

23 лютого, 20:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Компанія-власник трьох телеканалів змінила юридичну реєстрацію

Заборонені раніше цього самого місяця телеканали "112", ZIK і NewsOne зможуть знову працювати в Україні – медіахолдинг "Новини", до якого вони входили, змінив юридичну реєстрацію.

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Про це 23 лютого повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Тепер "Медіахолдинг "Новини" називається ТОВ "Медіахолдинг "Новости" – організація була зареєстрована 18 лютого, тобто через два тижні після блокування цих каналів.

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Засновниками нового ТОВ стали 100 осіб, його статутний капітал – 100 гривень, а основний вид діяльності – "виробництво кіно- і відеофільмів, телевізійних програм". Варто додати, що адреса реєстрації компанії – вулиця Дегтярівська, 21-Г в Києві, де розташовувався канал "112".

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Уповноваженими особами новоствореного ТОВ стали генпродюсер каналу "112" Єгор Бенкендорф і якийсь Віктор Фролов.

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А серед ста засновників фігурують співробітники закритих каналів. Серед них – одіозний журналіст Руслан Коцаба, який знаходиться в базі сайту "Миротворець". Як стало відомо сайту "Сьогодні", до засновників записали навіть водіїв.

"Скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності" , – додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше США підтримали рішення України заблокувати телеканали "112", NewsOne і ZiK через загрозу національній безпеці.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення важким, але пояснив, що канали, які потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

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телеканали 112 блокування Олександр Ткаченко NewsOne ZIK
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