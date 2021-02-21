Русский
$ 27,85
33,65
  1. Новини України

15-річна тіктокерка вибачилася після скандальних слів про українську мову (відео)

21 лютого, 09:57

Віталій Семченко Віталій Семченко

Леоненко зазначила, що всі роблять помилки, і вона не є винятком

15-річна TikTok-блогерка Ліза Леоненко вибачилася за свої висловлювання щодо української мови.

Реклама

Відповідне відео вона опублікувала в своєму акаунті в соцмережі.

"Я прошу вибачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи в мою сторону через погану вимову, коли розмовляю українською", – сказала дівчина.

Леоненко зазначила, що всі роблять помилки, і вона не є винятком. Також тіктокерка запевнила, що не хотіла нікого образити, і сподівається, що всі це зрозуміють.

"Насправді я добре знаю українську. Я добре нею володію, але з невеликим акцентом. Мені подобається жити в Україні", – зазначила вона.

В тренді
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережі
Відео: TikTok

Що сталося?

Реклама

Напередодні блогерка maybe_lizaaaaa опублікувала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Зокрема, вона сказала, що українською розмовляють лише в селах, а "в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською" і "всі розмовляють російською, і нікого це не ї*е".

У підсумку ролик викликав негативну реакцію громадськості. Одні назвали поведінку дівчини упущенням батьків і вчителів, а інші порадили не поширювати відео з нею, щоб не робити ще популярнішим.

Нагадаємо, раніше в аналогічний скандал потрапила українська відеоблогерка з мільйонною аудиторією Таїсія Онацька. Дівчину звинуватили в підтримці російської агресії і внесли її ім'я до бази "Миротворця".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

українська мова скандал блогер языковой закон TikTok
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Трамвайний дрифт" в Харкові: вагони зійшли з рейок, зносили стовпи й дерева (фото)Україна
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
Курс долара в Україні припинив рух, євро дорожчає
Курс долара в Україні припинив рух, євро дорожчаєФінанси
Україна ввела санкції проти мережі
Україна ввела санкції проти мережі "Спортмастер"Економіка
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти