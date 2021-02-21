15-річна тіктокерка вибачилася після скандальних слів про українську мову (відео)

Леоненко зазначила, що всі роблять помилки, і вона не є винятком

15-річна TikTok-блогерка Ліза Леоненко вибачилася за свої висловлювання щодо української мови.

Реклама

Відповідне відео вона опублікувала в своєму акаунті в соцмережі.

"Я прошу вибачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи в мою сторону через погану вимову, коли розмовляю українською", – сказала дівчина.

Леоненко зазначила, що всі роблять помилки, і вона не є винятком. Також тіктокерка запевнила, що не хотіла нікого образити, і сподівається, що всі це зрозуміють.

"Насправді я добре знаю українську. Я добре нею володію, але з невеликим акцентом. Мені подобається жити в Україні", – зазначила вона.

Відео: TikTok

Що сталося?

Реклама

Напередодні блогерка maybe_lizaaaaa опублікувала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Зокрема, вона сказала, що українською розмовляють лише в селах, а "в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською" і "всі розмовляють російською, і нікого це не ї*е".

У підсумку ролик викликав негативну реакцію громадськості. Одні назвали поведінку дівчини упущенням батьків і вчителів, а інші порадили не поширювати відео з нею, щоб не робити ще популярнішим.

Нагадаємо, раніше в аналогічний скандал потрапила українська відеоблогерка з мільйонною аудиторією Таїсія Онацька. Дівчину звинуватили в підтримці російської агресії і внесли її ім'я до бази "Миротворця".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама