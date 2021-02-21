15-річна тіктокерка вибачилася після скандальних слів про українську мову (відео)

15-річна TikTok-блогерка Ліза Леоненко вибачилася за свої висловлювання щодо української мови.
Відповідне відео вона опублікувала в своєму акаунті в соцмережі.
"Я прошу вибачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи в мою сторону через погану вимову, коли розмовляю українською", – сказала дівчина.
Леоненко зазначила, що всі роблять помилки, і вона не є винятком. Також тіктокерка запевнила, що не хотіла нікого образити, і сподівається, що всі це зрозуміють.
"Насправді я добре знаю українську. Я добре нею володію, але з невеликим акцентом. Мені подобається жити в Україні", – зазначила вона.
Що сталося?
Напередодні блогерка maybe_lizaaaaa опублікувала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Зокрема, вона сказала, що українською розмовляють лише в селах, а "в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською" і "всі розмовляють російською, і нікого це не ї*е".
У підсумку ролик викликав негативну реакцію громадськості. Одні назвали поведінку дівчини упущенням батьків і вчителів, а інші порадили не поширювати відео з нею, щоб не робити ще популярнішим.
Нагадаємо, раніше в аналогічний скандал потрапила українська відеоблогерка з мільйонною аудиторією Таїсія Онацька. Дівчину звинуватили в підтримці російської агресії і внесли її ім'я до бази "Миротворця".
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