Агресивні дії з боку РФ та утилізація вакцини проти COVID-19 — головні новини за ніч

Росія перекидає танки до українського кордону, а в Україні утилізували півмільйона доз вакцини проти коронавірусу

Росія нарощує війська на кордоні з Україною, а МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У "Слузі народу" поповнення – ЦВК назвала нових депутатів

Центральна виборча комісія 9 листопада на засіданні визнала народними депутатами трьох людей. Двоє з них виграли довибори до Ради, ще один — замінить у "Слузі народу" Ірину Верещук, призначену на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зліва направо – Сергій Козир, Віталій Войцеховський, Сергій Кострійчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Не схоже на залякування. Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ

Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.

Росія таємно перекидає танки до українського кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

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В Україні знищили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Утилізація пов'язана із закінченням терміну придатності препаратів.

Термін придатності вакцини закінчився/Колаж: Сьогодні

Гелікоптер Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету

Міні-вертоліт Ingenuity, що належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), здійснив п'ятнадцятий політ. Він тривав понад 2 хвилини. За цей час апарат встиг зробити знімки.

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