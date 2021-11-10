Агресивні дії з боку РФ та утилізація вакцини проти COVID-19 — головні новини за ніч

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У "Слузі народу" поповнення – ЦВК назвала нових депутатів
Центральна виборча комісія 9 листопада на засіданні визнала народними депутатами трьох людей. Двоє з них виграли довибори до Ради, ще один — замінить у "Слузі народу" Ірину Верещук, призначену на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Не схоже на залякування. Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ
Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.
В Україні знищили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Міністерство охорони здоров'я України утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Утилізація пов'язана із закінченням терміну придатності препаратів.
Гелікоптер Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету
Міні-вертоліт Ingenuity, що належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), здійснив п'ятнадцятий політ. Він тривав понад 2 хвилини. За цей час апарат встиг зробити знімки.